Два человека пострадали в аварии в Новой Москве в посёлке Шишкин Лес

Два человека пострадали в аварии в Новой Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В столкновении двух автомобилей, случившемся в Шишкином Лесу ранним утром 24 сентября, пострадали оба их водителя. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

Известно, что в посёлке Шишкин Лес Новой Москвы столкнулись бетономешалка и "Газель". Это случилось приблизительно в 07:00 в субботу, 24 сентября. Оба водителя тяжёлого транспорта пострадали в аварии, их пришлось госпитализировать.

По факту случившегося ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что из-за столкновения двух автомобилей в посёлке Шишкин Лес, в Михайлово-Ярцевском поселении района Пахра, полностью перекрыто движение для других водителей. Информации о пострадавших на тот момент не было, но сообщалось о том, что на месте работают экстренные службы ТиНАО и выясняются обстоятельства случившегося.