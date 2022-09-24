Одна пятая часть сентябрьских осадков выпала в Москве за 12 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активный южный циклон, подошедший к границам Московской области, вызвал в столичном регионе сильнейшие дожди, которые вылили на Москву 1/5 часть всех ожидаемых в сентябре осадков. Об этом сообщает в своих соцсетях ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Согласно данным Леуса, в Москве выпало от 11 до 13 миллиметров осадков за последние 12 часов, а в Новой Москве вовсе 16 миллиметров. В осадкомеры главной столичной метеостанции на ВДНХ попало 13 миллиметров осадков, что составляет пятую часть от всей месячной нормы на сентябрь.

При этом в Московской области осадков значительно больше, здесь за минувшие полсуток выпало до 31 миллиметра - такой результат зафиксировали в Павловском Посаде и Воскресенске. Это более половины от месячной нормы осадков.

Прибывший в регион циклон замедлился, и на протяжении всего уикенда продолжит заливать ливнями Москву и область. По мнению Леуса, 24-25 сентября имеют все шансы стать наиболее дождливыми днями в истории региона. Пока что рекорд принадлежит 1953 году, когда выпало 22 миллиметра осадков.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за ливней, прогнозируемых на 24 сентября.