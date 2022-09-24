Следователи начали проверку после обнаружения тела младенца в реке на юге Москвы

Следователи начали проверку после обнаружения тела младенца в Москва-реке Фото: ГСУ СК России по Москве

24 сентября, в субботу, неподалёку от улицы Борисовские пруды в Москва-реке было найдено тельце новорождённой девочки с пуповиной. По факту обнаружения тела младенца начала доследственная проверка, о чём сообщает пресс-служба СК Москвы.

Как сообщают в ведомстве, сейчас на месте обнаружения тела младенца находятся следователи, проводятся опросы свидетелей. Для того чтобы выяснить точную причину смерти ребёнка, и убедиться в жизнеспособности плода, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам следственных действий и обследования будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве обнаружили тело новорождённой девочки, завёрнутое в пакет и выброшенное в мусорный бак на Люблинской улице. Полиция задержала мать ребёнка, совершившую это преступление.

До этого в августе 2022 года, в столице, было обнаружено ещё одно тело новорождённого, выброшенного в мусорный бак.