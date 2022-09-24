До 75 % месячной нормы осадков может выпасть в Москве 24 сентября 2022 года

До 75 % месячной нормы осадков может выпасть в Москве 24 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ещё до 30 миллиметров осадков может выпасть в столице России до конца субботы 24 сентября. Несмотря на то, что южный циклон принёс в Москву уже много осадков, это далеко не конец, о чём сообщают РИА Новости, со ссылкой на администрацию города.

Как заявляют московские власти, до конца дня в столице может выпасть аж до 75 % всей сентябрьской нормы осадков. Это приблизительно 30 миллиметров дополнительно, поверх того что уже выпало в Москве.

Ранее KP.RU сообщал о данных, предоставленных ведущим специалистом погодного центра "Фобос" Михаилом Леусом, о том что 24-25 сентября имеют все шансы стать самыми дождливыми днями в истории наблюдений за погодой в Москве и Московской области. Уже сейчас, до полудня 24 сентября, в Москве выпала 1/5 всей месячной нормы осадков. В Подмосковье ситуация ещё значительнее - там, в Павловском Посаде и Воскресенске, выпало уже по 51 % сентябрьской нормы дождей.