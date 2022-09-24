Городские службы города работают в усиленном режиме из-за сильного дождя 24 сентября в Москве

Сотрудники "Мосводостока" и спецтехника дежурят на улицах из-за дождя в Москве Фото: "КП" Архив

На улицы Москвы вышли бригады и специальная техника ГУП "Мосводосток", чтобы не допускать скопления воды в низинах и на остановках общественного транспорта. Об этом пишет Агентство городских новостей "Москва", со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Из-за обильных дождей, накрывших Москву с приходом южного циклона, сотрудники "Мосводостока" были вынуждены выйти на улицы города, чтобы не допускать скопления большого количества воды. Приоритетные цели - низины и автобусные остановки.

В случае скопления воды сотрудники предприятия будут своевременно открывать решётки дождеприёмных колодцев, и сливать воду в канализацию напрямую.

Ранее KP.RU сообщал о том, что власти Москвы предупредили жителей о вероятности выпадения в городе 75 % месячной нормы осадков до конца дня 24 сентября. На данный момент в городе выпало 11-13 мм осадков, и ожидается ещё около 30 миллиметров.