Москвичам рассказали, как действовать, если в квартире нет отопления

Москвичам рассказали, как действовать, если тепло в квартиру не пришло Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», что делать, если не дали отопление. В первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы определить причины случившегося.

В управляйке выяснят, какого масштаба проблема: отдельно взятого дома или только одной квартиры.

Если выяснится, что отопления нет во всем доме, то после проведенного исследования нужно обращаться в жилищную инспекцию либо на горячую линию по включению отопления.

Как пояснил Константин Крохин, после обращения на горячую линию по вопросам отопления, проблему передают на контроль городских властей. По возможности ее решат в ближайшее время. Однако если в кратчайшие сроки дать отопление не получится, городская служба все равно свяжется с жильцами, чтобы объяснить причины.

Также Крохин сообщил, что человек всегда вправе обратиться в органы жилищного надзора и потребовать перерасчет суммы оплаты за квартплату, но да таких мер в Москве дело доходит крайне редко.

Напомним, как писал KP.RU, тепло в столице получили уже все социальные, жилые и коммерческие объекты.