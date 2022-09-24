Четыре человека спасли во время пожара на шестом этаже жилого дома на Ярославском шоссе в Москве

Фото: скриншот из видео KP.RU

В Москве, на Ярославском шоссе, 10, к. 1, на видео попал сильный пожар в одной из квартир шестого этажа многоэтажки. На записи видно огромное количество дыма. О ситуации стало известно KP.RU от очевидцев.

Известно, что пожар в девятиэтажном доме на Ярославском шоссе, начался в трёхкомнатной квартире на шестом этаже. Загорелась мебель и личные вещи жильцов, из-за чего и образовалась густая дымовая завеса. Площадь пожара оценивается в 20 квадратных метров.

Пожарным уже удалось локализовать пламя, но не потушить его полностью. Борьба с огнём продолжается. Также известно, что из квартиры на седьмом этаже, находящейся над очагом возгорания, были эвакуированы четыре человека - трое взрослых и ребёнок.

Ранее KP.RU сообщал о сильном пожаре в квартире экс-первого заместителя Эльвиры Набиуллиной Сергея Шевцова.