У здания Кунцевского военного комиссариата на улице Партизанской образовалась очередь

На военную службу призываются те, кто состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил и имеет соответствующий опыт. Фото: Александр ГЛУЗ

У здания военного комиссариата Кунцевского района на улице Партизанской образовалась очередь из москвичей, получивших повестки в ходе частичной мобилизации.

«Мобилизованных сопровождают члены семей, друзья. Сформированы два пассажирских автобуса с гражданами, готовыми уже сегодня отправиться к местам будущей военной службы», - передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Очередь продвигается спокойно, за охрану правопорядка у здания комиссариата отвечают сотрудники полиции и Росгвардии.

Для удобства горожан в столице открываются временные дополнительные мобилизационные пункты. Их организуют в зданиях столичных музеев - Музея Москвы, Государственного Дарвиновского музея, Музея Героев России и Советского Союза, а также в Театре Виктюка. Временные пункты позволят обеспечить комфортные условия для мобилизованных граждан, а также помогут сохранить привычную обстановку для москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих военкоматов. В пунктах будет организован прием посетителей и созданы все необходимые для работы условия.

Места для временного размещения резервных пунктов мобилизации выбирались с учетом сразу нескольких факторов. В первую очередь учитывались условия, необходимые для комфортного пребывания в помещениях посетителей, транспортная доступность, а также близость к уже работающим военкоматам.

Для удобства от зданий военкоматов, к которым приписаны мобилизованные, будет организован транспорт, доставляющий граждан к временным пунктам мобилизации.

Напомним, 20 сентября были объявлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях о присоединении к Российской Федерации. Голосование пройдет 23 - 27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов жителям Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства в ходе своего обращения к жителям России также объявил частичную мобилизацию в стране. Призываться на военную службу будут только те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой на спецоперацию военнослужащие будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в СВО. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов. Глава Минобороны РФ особо подчеркнул, что студенты и призывники мобилизации не подлежат.