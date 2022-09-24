Строительство путепровода между МКАД и Липецкой улицей в Москве завершено на четверть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство нового путепровода в Москве, который соединит МКАД и Липецкую улицу, завершено на 1/4 часть. Сейчас тут возводят две дополнительные опоры, о чём пишет пресс-служба столичной администрации.

Новая развязка призвана снизить нагрузку на дороги в Царицыне, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, а также в Ленинском городском округе Подмосковья. В ходе работ планируется реконструировать порядка 10 километров дороги, включая семь путепроводов и туннель на Липецкую улицу, под трассой "М4 Дон". Также появятся и боковые проезды.

В московской мэрии отметили, что строительство нового путепровода значительно разгрузит дороги для жителей ряда районов, а пока прилегающие дороги предлагается использовать как альтернативные маршруты.

Ранее KP.RU сообщал о том, что строительство южного участка МСД в Москве завершится в 2023 году.