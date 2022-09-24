Более 30 миллиметров осадков выпало в Москве к двум часа дня 24 сентября

Более 30 мм осадков выпало в Москве 24 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 30 мм осадков выпало с ночи в Москве. Эти данные актуальны на 14:00, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Коммунальные службы ликвидируют скопления воды, отметили в ведомстве. На улицах Москвы дежурят 300 бригад «Мосводостока» и порядка 290 единиц техники.

Наиболее интенсивные дожди зафиксировали на западе, северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе столицы. По уточненному прогнозу, ливни не прекратятся до полудня воскресенья, 25 сентября.

Из-за непогоды в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности, который будет действовать до полуночи. Затем до 9:00 воскресенья будет действовать повышенный, «желтый» уровень.

Как писал ранее KP.RU, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что общее количество осадков за сутки в Москве 24 сентября местами может достичь 75% месячной нормы. Водителей и пешеходов попросили быть внимательней и по возможности переждать непогоду дома.