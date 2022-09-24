Пожар на площади в 20 квадратов потушили в квартире на Ярославском шоссе в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели потушили квартиру на Ярославском шоссе в Москве. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали через 24 минуты с момента вызова, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение о ЧП поступило диспетчерам спасательной службы 24 сентября в 12:57. Возгорание произошло на шестом этаже жилого дома по адресу: Ярославское шоссе, д. 10, к. 1. Площадь пожара составила 20 кв. м. Известно, что в трехкомнатной квартире загорелись мебель и личные вещи жильцов. Прохожие могли наблюдать густой дым, который валил из окон.

На место происшествия направили силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёт АСО №3 Пожарно-спасательного центра столицы.

Напомним, как писал KP.RU, пожарные спасли с верхних этажей дома четверых человек, среди которых один ребёнок.

Огонь полностью потушили в 13:21. Пострадавших нет.