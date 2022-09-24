Второй штаб по сбору гуманитарной помощи открыли на юго-западе Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На юго-западе столицы открыли второй штаб акции «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи. Он работает на базе Центра молодежного парламентаризма по адресу: улица Каховка, дом 21. Об этом рассказали в комитете общественных связей и молодежной политики столицы.

Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР будет работать с 10:00 до 19:00. Посетителей встречают волонтеры, которые принимают, сортируют, учитывают и упаковывают принесенные вещи.

С момента начала акции к ней присоединились 7,2 тыс. добровольцев. Помочь вызвались 29,1 тыс. неравнодушных жителей Москвы. Также гуманитарную помощь оказала 101 организация. Всего собрали более 2,2 миллиона единиц различных товаров, в пункты временного размещения беженцев отправили 862,6 тонны необходимых предметов.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что по многочисленным просьбам начали благотворительный сбор подержанной одежды для гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.