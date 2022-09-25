С солнечными панелями, сенсорными экранами и зарядкой смартфонов: Владимир Ефимов сообщил, что в Москве разработали умные остановки

Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Полностью автономные экологичные автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями и сенсорными экранами, разработали инженеры компании, которая располагается в «Технополисе Москва». При создании проекта использовались российские решения в области микроэлектроники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Внедрение инноваций в городскую инфраструктуру и одновременно забота об экологии — важные задачи, в решении которых активно участвуют предприятия высокотехнологичного сектора столичной промышленности, – отметил Владимир Ефимов. - На территории особой экономической зоны Москвы его представляет 31 компания. Общий объем их инвестиций в собственное производство за несколько лет превысил 30 миллиардов рублей. Так, недавно один из резидентов разработал автономные, экологичные городские автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями. Компания создавала их с использованием отечественных решений в области микроэлектроники. В свой проект она вложила более 25 миллионов рублей».

Речь идет о компании NexTouch. Все «умные» остановки предприятия оснащены устройствами для проводной и беспроводной зарядки смартфонов, системой мониторинга окружающей среды и оперативной связи с городскими службами. Также в них встроены индукционные системы – эти устройства помогут слабослышащим людям узнать о прибытии нужного им рейса.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинскийотметил, что первая партия экологичных остановок уйдет на для экспорта – с 20 закрытыми и 50 открытыми зонамиожидания. До конца 2022 года все 70 комплектов будут изготовлены и отправлены в Испанию. При этом резидент ОЭЗ Москвы уже сейчас готовит к серийному выпуску расширенную версию устройств, адаптированную к климату столицы России.

Эти остановки оборудуют солнечными панелями большей мощности, которые обеспечат круглосуточную работу датчиков и сенсорных экранов. Встроенные датчики будут отслеживать уровень шума, загрязнения воздуха, температуру и влажность, автоматически передавая полученную информацию в ситуационные центры.