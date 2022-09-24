Инфекционист предупредила, что даже легкая простуда может оказаться очень опасной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Московской области растет заболеваемость гриппом. Сезонная заболеваемость набирает обороты и почти вытеснила коронавирус.

По словам главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, максимальный всплеск заболеваемости ожидается к концу года.

А врач-инфекционист Домодедовской центральной городской больницы Ирина Пикалова напоминает, что вакцинация поможет ослабить течение болезни. Принцип действия аналогичный, как и с вакцинацией при коронавирусе: от болезни это не защитит, но облегчит течение.

- Прививку нужно делать особенно тем, кто в зоне риска – это дети и пенсионеры. Болезнь будет протекать тяжело у людей старшего возраста, страдающих диабетом, инсультом, лежащих больных. Им нужно привиться обязательно, так как грипп может стать смертельно опасным, - говорит интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач.

Медики советуют пациентам прививаться ежегодно, вне зависимости от циркулирующих штаммов вируса.

В России за прошедшие сутки выявили 53 335 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19, сообщает Москва 24.

В Московской области началась кампания по вакцинации от гриппа. Прививку сделали уже 537 тысяч жителей региона, в том числе почти 140 тысяч детей, передает телеканал "360".