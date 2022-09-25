25 сентября станет последним холодным днем перед потеплением в Москве

Днем температура воздуха поднимется максимум до 10 градусов тепла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воскресенье, 25 сентября станет последним холодным днем перед потеплением в столице - воздух прогреется всего до 10 градусов тепла, тогда как на следующей рабочей неделе ожидаются температуры в районе 12-15 градусов днем и до +18 в субботу, 1 октября, следует из прогноза на сайте Росгидрометцентра.

В этот же выходной будет не только холодно, но и дождливо. Вероятность осадков снизится только к вечеру. Соответственно изменится и давление. Днем оно составит 736 мм ртутного столба, к ночи повысится до 740 мм, а завтра - до 744 мм.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, в ночь на понедельник, 26 сентября - со скоростью 5-10 метров в секунду. В темное время суток температура снизится до 5-7 градусов тепла.

Как сообщал KP.RU, ранее синоптики наконец-то определились со сроками наступления бабьего лета в Москве в 2022 году. Оно будет аномально теплым.