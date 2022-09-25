Суббота 24 сентября 2022 года стала самым дождливым днем в Москве за последние 69 лет

Дожди принесли в столицу 24 сентября 50% от месячной нормы осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В субботу, 24 сентября в Москве выпало 50% от сентябрьской нормы осадков или 32 мм, что сделало ее самым дождливым днем для этой даты за всю послевоенную историю столицы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Предыдущий рекорд принадлежал 24 сентября 1953 года. Тогда на станции ВДНХ зафиксировали выпадение за сутки 22 мм осадков. Нынешний показатель разбил прежний на голову: 13 мм выпало ночью 24 сентября, а 19 мм - днем.

- При этом в Подмосковье цифры по осадкам еще более впечатляющие! - отметил Евгений Тишковец.

По его данным, в Воскресенске выпало 95% от месячной нормы осадков или 62 мм, в Павловском Посаде - 83% или 54 мм, в Михайловском и Шаховской - около 60% от нормы, в Талдоме и Солнечногорске - около 53%.

В воскресенье, 25 сентября вероятность осадков в столичном регионе сохраняется. Погода несколько прояснится только во второй половине дня.

Ранее KP.RU сообщил о скором приходе бабьего лета в Москву и Подмосковье.