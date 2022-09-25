Мужчина покончил с собой после убийства дочери на западе Москвы

По предварительным данным, 49-летний мужчина покончил с собой после убийства дочери Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дорогомиловском районе Москвы 49-летний горожанин расправился со своей взрослой дочерью, а после покончил с собой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина устроил засаду рядом с припаркованным у одного из домов на Студенческой улице автомобилем Mitsubishi, на котором ездила его 30-летняя дочь, и расстрелял ее из ружья, когда та была за рулем. Он произвел в жертву не менее семи выстрелов.

- После этого он покончил жизнь самоубийством, — уточняется в сообщении ведомства.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, изъято предполагаемое орудие убийства. Следователи также выяснили, что родитель не раз угрожал девушке расправой, уточняют в пресс-службе столичного управления СК России. Что послужило причиной семейного раздора и последующей трагедии, не сообщается.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.