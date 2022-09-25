Москвичам рассказали, как зарабатывали шарманщики в Москве

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Столичные шарманщики зарабатывали достаточно не только для того, чтобы жить на эти деньги, но и чтобы снимать в Москве жилье, рассказала «Мослента». Шарманщики выступали и на улицах и площадях, и в богатых усадьбах.

Их устройства играли модные оперные арии, романсы, популярные в народе песенки. Шарманщики подпевали им сами или приглашали юных солистов. Те, как правило, могли и спеть, и показать под музыку акробатический этюд. Иногда шарманщики брали с собой попугаев, которые развлекали аудиторию тем что вытаскивали записки с предсказаниями из коробки.

Гонораром были горсти монет, которые бросали в шляпу шарманщика прохожие. А после выступлений в богатых домах музыкантов награждали не только деньгами, но и вещами и угощениями.

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