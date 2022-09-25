Карету в подземном паркинге заметили жители Москвы

В Москве на подземной парковке заметили карету. Фото: Telegram-канала «Москва с огоньком»

В Москве на одном из подземных паркингов горожане заметили необычное для наших времен транспортное средство – карету. Снимок пассажирской повозки опубликовали в Telegram-канала «Москва с огоньком».

На фотографии видно карету, которая занимает одно машино-место на стоянке наравне с автомобилями. Транспортное средство сверху накрыто темной тканью. Публикацию посмотрели более 44 тысяч пользователей, она собрала свыше трех сотен положительных реакций.

«Карету мне, карету!», — воскликнул Чацкий и спустился на подземный паркинг в Москве», — иронично подписал снимок автор канала. Администрации сообщества повозка напомнила произведение Александра Грибоедова «Горе от ума».

Ранее KP.RU сообщал, что автомобиль Mazda разбили букетом цветов во дворе Москвы. Инцидент произошел в Коммунарке на улице Александры Монаховой. Участников и очевидцев произошедшего ищут. Пользователи предположили, что иномарку могла повредить девушка, которая решила отомстить своему возлюбленному.