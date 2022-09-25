В Москве открыли мобильную приемную для сбора информации о нарушениях при мобилизации Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель комиссии Московской городской думы Кирилл Щитов открыл «мобильную приемную» для жителей столицы, столкнувшихся с нарушениями порядка призыва при частичной мобилизации. Об этом депутат написал у себя в Telegram-канале «Поправка Щитова Z».

«Как член призывной комиссии города Москвы и председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, открываю «мобильную приемную» для обращений москвичей в случае нарушения порядка призыва в рамках частичной мобилизации», — написал Щитов.

Он отметил, что в СМИ и соцсетях регулярно сообщают о «перегибах» при проведении частичной мобилизации россиян. Например, повестки вручают без учета возраста, ограничений по здоровью и прочее.

Депутат Мосгордумы добавил, что он поможет урегулировать проблемы, связанные с частичной мобилизацией на территории Москвы. В случае проблемных ситуаций можно звонить в его мобильную приемную по номеру 8-926-844-2626, в приемную Думы по номеру 8-495-957-0332. Кроме того, Кирилл Щитов советую отправлять обращения по электронной почте kirill@duma.mos.ru или напрямую в его Телеграм и ВКонтакте.

Напомним, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Планируется призвать на службу порядка 300 тысяч резервистов.

Ранее KP.RU сообщал, что наблюдатель из Сирии отметил хороший уровень организации референдума в Подмосковье. С 23 по 27 сентября проходят выборы о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России.