Очереди на референдум образовались у представительства ДНР в Москве

В избирательный участок приходят люди из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Фото: REUTERS

В Москве на входе в представительство ДНР выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме о присоединении к России. Остановка на избирательном участке спокойная, сюда приходят как люди из Донбасса, так и из Запорожской и Херсонской областей, сообщает РИА Новости.

Возле металлоискателей, на входе в представительство, периодически образовываются очереди: в здание пускают по восемь человек. Среди участников референдума много молодежи, часто люди приходят семьями. Например, в очереди заметили женщину из Луганска с маленькой дочкой. По ее словам, она ждала это голосование восемь лет – с 2014 года.

«Хотелось бы, конечно, чтобы раньше был референдум. Но слава богу, что он состоялся - люди давно хотели, а нас не слышат. Я бы хотела, чтобы те страны, которые не верят, что мы сами хотим в Россию, увидели, как на самом деле», — отметила она.

Женщина добавила, что она не намерена возвращаться в Луганск, пока там не закончатся боевые действия. Однако как только обстрелы прекратятся, семья надеется вернуться домой. «У нас всё нормально, мы такие же люди, как и все, просто хотим, чтобы не стреляли», — сказала она.

Напомним, с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации.

Ранее KP.RU сообщал, что наблюдатель из Сирии отметил хороший уровень организации референдума в Подмосковье. По словам Мохаммада Хамес Зраика, люди могут свободно и безопасно принять участие в голосовании.