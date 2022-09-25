Потепление до +20 градусов придет в Москву на неделе с 26 сентября по 2 октября

В начале октября в столицу придет долгожданное бабье лето Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последняя рабочая неделя сентября будет относительно теплой, а в выходные, 1 и 2 октября в Москве ожидается потепление до 18-20 градусов тепла, рассказали KP.RU в Росгидрометцентре и Московском метеобюро. Дожди ожидаются только в начале недели, уже со среды погода станет суше, переменная облачность будет сменяться краткосрочными прояснениями.

В понедельник и вторник ожидается до 13 градусов тепла днем и 4-9 градусов тепла ночью. В среду и четверг и днем, и ночью потеплеет на 1-2 градуса. В пятницу, 30 сентября ожидается +16 и редкое солнце.

Выходные же порадуют жителей столичного региона ясной и теплой погодой. В субботу, 1 октября будет малооблачно, а температура поднимется до 20 градусов тепла. При этом с наступлением вечера похолодает несильно - всего до +14 в ночь на воскресенье. 2 октября в столице будет так же тепло: до 18 градусов днем и до 16 градусов ночью. Правда, прогноз на этот день обещает пасмурную погоду.

Ранее KP.RU сообщил, что 24 сентября 2022 года оказался самым дождливым днем для этой даты, побив рекорд 69-летней давности.