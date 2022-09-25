Экспозиция с 90-тонным самосвалом БЕЛАЗ открылась на ВДНХ 25 сентября

Экспозиция с 90-тонным самосвалом БЕЛАЗ открылась на ВДНХ. Фото: ВДНХ

В Москве 25 сентября на ВДНХ открылась экспозиция с легендарным карьерным БЕЛАЗом-7558 грузоподъемностью 90 тонн. Самосвал можно увидеть во внутреннем дворе павильона «Республика Беларусь», сообщает РИА Новости.

«Сегодня на стоянке ВДНХ у павильона №18 Беларусь установлен легендарный автомобиль БЕЛАЗ – марка, которую знают во всем мире, как символ мощи Советского Союза, который объединяет машиностроителей Белоруссии и России. Ведь значительная часть комплектующих для изготовления гигантских машин поступает из России – это еще один важный пример интеграции», — отметил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Он также напомнил, что несколько лет назад павильону Республики Беларусь исполнилось 80 лет. При этом в 2023 году БЕЛАЗ также ждет круглая дата – 75 лет на рынке. Мезенцев добавил, что завод является лидером промышленного туризма. Более 150 тысяч человек посетили предприятие за последние пять лет, среди них белорусские школьники.

Первый БЕЛАЗ представили на ВДНХ еще 38 лет назад. В апреле 2022 года самосвалы грузоподъемностью 30 и 55 тонн возвратили на выставку. Теперь на территории появился и 90-тонный БЕЛАЗ.

В день открытия посетителей ждали выступления кавер-групп с белорусскими песнями, парку-шоу и флаг-шоу. Для маленьких гостей мероприятия под кузовом карьерного авто установили качели.

Ранее KP.RU сообщал, что всю центральную часть ВДНХ обеспечили бесплатным Wi-Fi. На территории парка разместили около 60 точек доступа.