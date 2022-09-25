В Шереметьево прокомментировало информацию об очередях на входе в аэропорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном Шереметьево не наблюдается больших скоплений пассажиров на вылет в российские регионы и заграницу. Аэропорт работает в штатном режиме, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Аэропорт обеспечивает обслуживание пассажиров и авиакомпаний российских и зарубежных рейсов в стандартном режиме. В настоящее время на входных группах скоплений пассажиров не наблюдается», — отметили в аэропорту.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в международном аэропорту Шереметьево якобы образовались очереди на рейсы. В некоторых телеграм-каналах сообщалось, что людям приходилось стоять на улице. Представители аэропорта эту информацию не подтвердили.

Как сообщал KP.RU, 18 сентября в аэропорту Внуково из-за сильного тумана задержали и отменили более 20 рейсов. Нескольким самолетам не разрешили приземлиться, их перенаправили в Шереметьево. В этот день штатно работал лишь аэропорт Жуковский, сбои фиксировали в Домодедово и Шереметьево.