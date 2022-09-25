Семья Тепляковых готовит третьего ребенка к аттестации Фото: Личный архив

Евгений и Наталия Тепляковы сообщили в своем блоге, что они начали готовить к аттестации третьего ребенка. По их словам, в семь-восемь лет дети могут успешно окончить школу, сдать необходимые экзамены и освоить вузовские программы по разным направлениям, например, по педагогике, психологии или программированию.

«Дети (уже двое) в вузах спокойно учатся, сливов нет, оба спокойно окончили школу, оба сдали все экзамены, ЕГЭ, ОГЭ, сочинение, собеседование... Никаких вопросов ни у кого из официальных лиц. Третий ребенок потихоньку к аттестациям готовится», — написала московская семья.

По словам Тепляковых, их дети учатся по особой «системе». Методику обучения родители создали сами.

Напомним, их старшая дочь Тепляковых Алиса в девять лет смогла поступить в Московский государственный университет на психологию. Однако между отцом и представителями факультета произошел конфликт. Девочку уже давно не видели в стенах вуза.

Ранее KP.RU сообщал, что отец вундеркиндов Евгений Тепляков «объявил войну» еще одному московскому университету. «Синергия» подает на москвича в суд. Приемная комиссия ВУЗа отказалась принимать детей. После этого Тепляков начал публиковать в своем блоге гневные сообщение и обвинять университет в предвзятости.