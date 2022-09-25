Умерла представительница московского концептуализма художница Елена Елагина

Умерла художник-концептуалист Елена Елагина. Ей было 73 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 74-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни умерла художник-концептуалист Елена Елагина. Печальную новость сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале. Она принесла соболезнования близким. Место и дата прощания с Елагиной не уточняется.

Елена Елагина являлась одной из ярких представительниц московского концептуализма. Она переосмыслила жанр инсталляции. С 1979 года художница входила в столичную арт-группу «Коллективное действие». С 1990 года Елагина работала в соавторстве со своим супругом Игорем Макаревичем. Их первым совместным проектом была «Закрытая рыбная выставка» в Москве.

Кроме того, в 2009 года московская концептуалистка участвовала в проекте 53-й Веницианской биеннале, а в 2011 году – в выставке «Пустые зоны». В 2012 она стала лауреатом VII Всероссийского конкурса визуального искусства «Инновация». Еще одну важную награду Елена Елагина и ее муж Игорь Макаревич получили год назад – они стали лауреатами Московской Арт Премии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 10 сентября умер художник мультфильма «Каникулы в Простоквашино» Владимир Вышегородцев. Ему было 73 года.