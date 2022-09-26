Одна из крупнейших парфюмерно-косметических сетей продаёт духи московского производства

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Наборы для макияжа, средства для ухода за кожей и бритья, эфирные масла и многое другое сегодня производят столичные косметические и парфюмерные компании. Среди более чем 30 предприятий в том числе и такие известные, как Faberlic, «Рассвет», «Свобода». Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, некоторые из них работают более 150 лет.

«Есть и совсем новые бренды, например компания VDOHNI, которая недавно начала поставлять свои товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей, - отметил глава ведомства. - Сейчас в Москве и Санкт-Петербурге можно приобрести четыре аромата этого бренда».

По его словам, эти товары представлены уже в трех офлайн-магазинах. Кроме того, доступен заказ через интернет. Начав работу в 2018 году, предприятие производило всего несколько тысяч флаконов. Дальше - больше! Спрос на ароматы увеличился и компания планирует расширить объем производства.

Владислав Овчинский. ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Мы выбрали несколько магазинов вместе с нашими партнерами из сети «РивГош», - пояснила основатель бренда VDOHNI Полина Казакова. - В первую очередь продукция появилась в Москве. Теперь ароматы VDOHNI стоят на полках вместе с мировыми лидерами нишевой парфюмерии».

ВАЖНО

Благодаря финансовой и нефинансовой поддержке города бизнес может вкладывать дополнительные суммы на развитие производства, увеличивать выпуск продукции и расширять рынки сбыта.

Помимо этого, городские предприятия могут получить статус промышленного комплекса. Среди них есть как небольшие производства, так и крупные косметические компании. Для промкомплексов региональная часть налога на прибыль равна 13,5 процентам вместо 17. Также в два раза снижен налог на имущество и на 80 процентов - земельный налог.

Статус промкомплекса присваивается на срок до десяти лет. При этом его нужно обязательно подтверждать каждый год. По решению мэра Москвы Сергея Собянина в 2022 году одной из мер антикризисной помощи бизнесу стало автоматическое продление специальных статусов. То есть у предприятий появилась возможность и дальше пользоваться льготами без обязательного подтверждения.