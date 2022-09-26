Сергунина: Москвичи оценивают качество электронных госуслуг на отлично в 82 процентах случаев

Столичный портал mos.ru давно стал для москвичей виртуальным центром электронных государственных и муниципальных услуг. Их качество пользователи оценивают высоко. С января по июнь этого года горожане более 560 тысяч раз поставили «отлично» полученным услугам. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, это 82 процента от общего количества оценок. Желающие могут также написать разработчикам свои замечания и пожелания.

«Востребованность сервисов портала mos.ru постоянно растет. Если за весь 2018-й горожане оценили их качество 520 тысяч раз, то в 2022-м только за первые полгода этот показатель превысил 680 тысяч. А доля оценок “отлично” выросла с 71 до 82 процентов. Обратная связь помогает совершенствовать цифровую экосистему Москвы, делать ее более полезной и удобной», — отметила Наталья Сергунина.

За те же месяцы на «хорошо» оценили полученные услуги шесть процентов пользователей, или более 41 тысячи. То есть всего положительных отзывов набирается более 88 процентов. Чаще всего горожане ставят самую высокую среднюю оценку сервису «Вывоз ненужных вещей» — более 4,9 балла. В Департаменте информационных технологий Москвы назвали и другие сервисы, получающие высокие баллы. Среди них — запись к врачу, получение единого читательского билета, оформление компенсации части расходов на детсад и ясли, передача данных счетчиков воды и тепла.

Напомним, портал mos.ru предлагает москвичам свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. С его помощью можно оплатить счета, оформить документы, записать ребенка в творческий кружок или спортивную секцию, подать заявку на субсидию для бизнеса и многое другое.