Тематические проездные к юбилею ТиНАО можно купить в метро Москвы

В кассах столичного метро начали продавать тематические проездные билеты «Единый», посвященные юбилею ТиНАО Фото: Департамент транспорта Москвы

В кассах столичного метро начали продавать тематические проездные билеты «Единый», посвященные юбилею Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО), сообщается на сайте мэрии Москвы.

Проездные в новом дизайне выпустили на одну и две поездки. Их тираж составил 200 тысяч экземпляров. Билеты с уникальным дизайном можно купить в автоматах и кассах подземки.

«Сегодня начинаются продажи тематического проездного билета «Единый». Мы посвятили его 10-летию ТиНАО в составе Москвы», - отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что в Новой Москве продолжат развивать транспортную инфраструктуру. В планах – открыть станции метро, сделать новые развязки и дороги. Кроме того, в ТиНАО постоянно улучшают и наземный общественный транспорт, например, в округах недавно запустили сервис перевозок по требованию «По пути», а также открыли крупнейший электробусный парк «Красная Пахра».

Ранее KP.RU сообщал, что расписание поездов МЦД-2 изменится с 26 сентября по 1 октября 2022 года. Это связано с обновлением инфраструктуры на участке Подольск – Гривно. График скорректируют на Курсом и Рижском направлениях с 22:00 26 сентября по 05:30 1 октября.