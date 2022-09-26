Национальный футбольный центр построят в Хорошево-Мневниках Фото: pixabay.com

В столичном районе Хорошево-Мневники планируют построить Национальный футбольный центр. Это будет новая база национальных и молодежных сборных. Под строительство объекта выделили участок площадью шесть гектаров, сообщается на сайте мэрии Москвы.

В новом спортивном центре обустроят три больших поля с автоматическим поливом, подогревом и гибридным газоном. На одном из них сделают трибуны на 500 болельщиков. Здесь же возведут здание, в котором будет размещаться тренерский штаб, департаменты и службы Российского футбольного союза. Кроме того, на территории объекта смогут временно находиться и футболисты, в помещениях появится все необходимое для тренировок.

Национальный футбольный центр будет работать круглогодично. На территории спортивного объекта смогут проводить сборы, встречи с инструкторами и арбитрами. Параметры новой застройки утвердят после разработки и одобрения проекта.

Ранее KP.RU сообщал, что реконструкция стадиона «Торпедо» вышла на финишную прямую в Москве. После завершения работ арена сможет вмещать до 15 тысяч зрителей. В спортивном учреждении появятся раздевалки, игровое поле, технические помещения, зона для болельщиков.