Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Новой Москве

Злоумышленник изготавливал запрещенное вещество для дальнейшего сбыта на территории Москвы Фото: "КП" Архив

В Новой Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего жителя столицы, который создал нарколабораторию в арендованном доме в поселении Новофедоровское. Злоумышленник изготавливал запрещенное вещество для дальнейшего сбыта на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

В ходе обыска помещения полицейские нашли и изъяли лабораторное оборудование, химические реагенты и вещество массой более 286 граммов. Исследование показало, что это синтетический наркотик – мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Москвич находится под домашним арестом.

Ранее KP.RU сообщал, что водителя с 1,5 кг героина задержали в подмосковном поселке Малаховка. Инспекторы остановили мужчину для проверки документов и нашли в салоне иномарки наркотик. Злоумышленник хотел продать его знакомому за пять тысяч рублей.