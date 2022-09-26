Жителей Москвы предупредили о последствиях за незаконную перепланировку квартиры

Жителям Москвы грозит предупрежение, штраф или лишение недвижимости за незаконную перепланировку Фото: Тимур ХАНОВ

Специалист Мосжилинспекции рассказал о последствиях, которые ждут москвичей при незаконной перепланировке квартиры. Владельцы жилья могут получить предупреждение, штраф или вовсе остаться без недвижимости, сообщает «Мослента».

Эксперт уточнил: если помещение не соответствует технической документации, то собственникам выписывают штраф. Для обычных граждан сумма составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей.

Предупреждение владелец получает, если перепланировка не представляет опасности для других жильцов дома. В противном случае москвичам выдают предписание, по которому они должны вернуть квартиру в первоначальное состояние.

Однако если хозяева не пускают инспекторов в квартиру, вопрос решается через суд. Когда собственники игнорируют судебное решение, недвижимость выставляют на торги. Они получают деньги от сделки с вычетом судебных издержек и расходов за приведение квартиры в порядок.

Ранее KP.RU сообщал, что жителям Москвы рассказали, какие перепланировки разрешены в квартирах. Горожане могут переустанавливать сантехнику, делать встроенные шкафы, изменять границы санузлов и ставить несущие перегородки.