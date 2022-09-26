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Общество26 сентября 2022 8:47

Жителей Москвы предупредили о последствиях за незаконную перепланировку квартиры

Мосжилинспекция: жителям Москвы грозит штраф или лишение недвижимости за незаконную перепланировку
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Жителям Москвы грозит предупрежение, штраф или лишение недвижимости за незаконную перепланировку

Жителям Москвы грозит предупрежение, штраф или лишение недвижимости за незаконную перепланировку

Фото: Тимур ХАНОВ

Специалист Мосжилинспекции рассказал о последствиях, которые ждут москвичей при незаконной перепланировке квартиры. Владельцы жилья могут получить предупреждение, штраф или вовсе остаться без недвижимости, сообщает «Мослента».

Эксперт уточнил: если помещение не соответствует технической документации, то собственникам выписывают штраф. Для обычных граждан сумма составляет от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 40 до 50 тысяч рублей.

Предупреждение владелец получает, если перепланировка не представляет опасности для других жильцов дома. В противном случае москвичам выдают предписание, по которому они должны вернуть квартиру в первоначальное состояние.

Однако если хозяева не пускают инспекторов в квартиру, вопрос решается через суд. Когда собственники игнорируют судебное решение, недвижимость выставляют на торги. Они получают деньги от сделки с вычетом судебных издержек и расходов за приведение квартиры в порядок.

Ранее KP.RU сообщал, что жителям Москвы рассказали, какие перепланировки разрешены в квартирах. Горожане могут переустанавливать сантехнику, делать встроенные шкафы, изменять границы санузлов и ставить несущие перегородки.