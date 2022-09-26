Участок около платформы Дегунино освободили от самостроя

Сейчас самострой с площадки убрали и навели порядок Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На северо-востоке столицы от незаконных построек очистили ещё один земельный участок. В Проектируемом проезде около платформы Дегунино специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили целый складской комплекс. На площади более 2,7 тысячи квадратных метров разместились стихийные сооружения. Это четыре некапитальных строения площадью 1700, 182, 180 и 36 квадратных метров.

«Ранее данный земельный участок был предоставлен в аренду, - пояснил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров. - Когда срок аренды истек, договор был расторгнут».

Глава ведомства напомнил, что по особым условиям договора эту землю должны были передать арендодателю.

«Однако организация продолжала использовать ранее арендованную территорию без правоустанавливающих документов, - уточнил Бобров. - Кроме того, участок содержался в ненадлежащем состоянии и был захламлен. Нарушителю было предписано освободить земельный участок и устранить нарушения».

Сейчас самострой с площадки убрали и навели порядок. По данным столичной Госинспекции по недвижимости, с начала 2022 года в Северо-Восточном округе вывели «из тени» всего 304 самостроя. Их площадь - 132,7 тысячи квадратных метров. При этом уже снесли более 110 стихийных сооружений почти на 44 тысячи квадратных метров.