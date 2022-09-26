Бочкарёв: Началась проходка второго тоннеля на перегоне «ЗИЛ» - «Крымская» Троицкой линии метро

Кроме «Софии» на центральном участке Троицкой ветки работают еще четыре шестиметровых тоннелепроходческих щита. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На перегоне «ЗИЛ» - «Крымская» Троицкой линии метро началась проходка второго тоннеля. Его прокладывает тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «София». Левый перегонный тоннель от будущей станции «ЗИЛ» к строящейся станции «Крымская» центрального участка ветки протянется на 1770 метров.

«Спустя месяц после старта первой тоннелепроходки между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" на центральном участке перспективной Троицкой линии приступили к строительству второго, левого тоннеля данного перегона», – рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Софии» предстоит работать в сложных геологических условиях. Тоннелепроходческий механизированный комплекс будет прокладывать тоннель на глубине в 28 метров под Москва-рекой, уже действующими тоннелями метрополитена, а также под железной дорогой.

«Трасса тоннеля пролегает в мягкопластичных суглинках и водонасыщенных песках средней крупности под руслом Москвы-реки, действующими тоннелями Серпуховско-Тимирязевской линии подземки, путями МЖД Павелецкого направления между платформами Тульская и Верхние котлы, а также под соединительной веткой с МЦК», – сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

Ранее щит «София» использовался во время строительства отдельных участков станции «Деловой центр» на Большой кольцевой линии московского метро. Кроме «Софии» на центральном участке Троицкой ветки работают еще четыре шестиметровых тоннелепроходческих щита.

«Уже пройден правый тоннель между станциями "Вавиловская" и "Новаторская", ТПМК "Людмила" завершает проходку левого тоннеля на этом перегоне, "Вавиловскую" и "Академическую" соединяют ТПМК "Марина" и "Ольга", а соседний правый тоннель от станции "ЗИЛ" к "Крымской" прокладывает ТПМК "Александра"», – рассказал Юрий Кравцов.

Троицкая линия метро протянется на 40 километров. Будущая ветка соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдет через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Строительство линии ведется в два этапа. До конца 2024 года планируется запустить участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». Здесь будет 11 станций: «ЗИЛ» (с нее можно будет пересесть на будущую Бирюлёвскую линию и МЦК), «Крымская», «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую линию), «Вавиловская», «Новаторская» (она будет соединена пересадочным пунктом с Большой кольцевой линией), «Университет Дружбы Народов», «Тюленевская», «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка» (на ней будет пересадка на Сокольническую линию).

До 2027 года планируется завершить строительство пятого участка ветки, который продлит линию до Троицка. Троицкая линия станет важным этапом в формировании современной транспортной системы Москвы. Ежедневно ею будут пользоваться около 100 тысяч человек.