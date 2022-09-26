Собянин осмотрел строящуюся детско-взрослую поликлинику в Свиблово

Сергей Собянин осмотрел новую поликлинику на улице Уржумская. Фото: В. Новикова/Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В Свиблово вскоре откроется еще одна детско-взрослая поликлиника. Строящееся здание на улице Уржумская будет закончено в ближайшее время. Первых пациентов медучреждение примет уже в начале 2023 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города в понедельник, 26 сентября, побывал на объекте и оценил ход строительства. Сейчас здание готово на 90%.

«Здесь, в Свиблово, строим новую поликлинику площадью 11 тысяч квадратных метров, что в три-четыре раза больше, чем те две поликлиники, которые сюда переезжают. И детское, и взрослое население Свиблово будут обслуживаться в самой современной клинике по всем московским стандартам. Возможности и по диагностике, и по лечению, и по количеству врачей, которые здесь будут находиться, будут значительно выше. В I квартале 2023 года поликлиника должна заработать», - рассказал Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что в столице идет большая работа по капитальному ремонту поликлиник. Однако в некоторых случаях требуется строительство новых зданий, как это было в Свиблово. В планах столичных властей – построить 30 новых поликлиник в разных районах города.

«Есть поликлиники, которые не подлежат реконструкции, находятся в неприспособленных помещениях либо настолько морально и физически устарели, что нет никакого смысла их ремонтировать. В таких случаях строим новые поликлиники. В целом за четыре года должны построить больше 30 новых поликлиник в старых районах и в районах новостроек», - уточнил мэр Москвы.

Строительство поликлиники на улице Уржумская стартовало в октябре 2020 года. Четырехэтажное здание состоит из двух блоков, в которых разместятся филиал №1 городской поликлиники №107 и обособленное подразделение детской городской поликлиники №11. В штате будут работать 273 человека: терапевты, офтальмологи, хирурги, оториноларингологи, кардиолог, урологи, эндокринологи, неврологи, физиотерапевт и другие специалисты. Пациентами новой поликлиники станут около 68 тысяч жителей района Свиблово, из них 10 тысяч – это дети.

Здание оснастят самым современным оборудованием. В поликлинике появится цифровой маммограф, рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, ЭКГ, СМАД и ЛОР-комбайн, лазерный аппарат для диагностики и восстановления бинокулярного зрения. Помещения спроектированы таким образом, чтобы в них было удобно и врачам, и пациентам. Благодаря зонированию удастся избежать очередей, а ожидание приёма у врача будет максимально комфортным и недолгим. В здании оборудовано много открытых пространств с диванами и другой мебелью. Стойка информации будет организована по типу «ресепшн»: никаких маленьких неудобных окошек, как в старых регистратурах, и администраторов, прячущихся за закрытыми дверями.

Всего с 2011 года в Москве построили 120 объектов здравоохранения. Планируется, что с 2022 по 2024 годы в столице введут в эксплуатацию еще 50 медицинских зданий. В этом списке - 14 больничных корпусов, 25 поликлиник, а также одна подстанция скорой медицинской помощи.