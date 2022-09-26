Раненных во время стрельбы в ижевской школе перевозят в больницы Москвы

Ил-76 предназначен для перевозки пострадавших в медучреждения. Фото МЧС России

Пострадавших во время стрельбы в школе Ижевска спецбортом МЧС России доставят в столицу и госпитализируют в медицинские учреждения Москвы, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

За ранеными во время стрельбы и эвакуации из подмосковного аэропорта «Жуковский» вылетел специализированный Ил-76. Он предназначен для санитарной эвакуации. На борту есть медицинские модули, которые позволяют транспортировать пациентов даже в тяжелом состоянии.

В Ижевск на этом самолете вылетели медработники отряда Центроспас и психологи МЧС России, а также специалисты Минздрава.

Как сообщал KP.RU ранее, бывший ученик школы у № 88 в Ижевске Артем Казанцев утром 26 сентября пришел в это учебное заведение и открыл стрельбу по детям и взрослым. По последним данным, погибли 15 человек. Травмы и ранения получили по меньшей мере 24 человека. Одноклассники вспомнили Казанцева как нелюдимого, агрессивного подростка.