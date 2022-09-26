Посетитель кафе на Арбате в Москве украл с зарядки телефон другого гостя

Посетитель кафе словно невзначай прихватил чужой телефон Фото: МВД Медиа

У посетителя одного из московских кафе на Арбате украли оставленный на зарядке на барной стойке телефон, сообщает МВД Медиа. Вскоре по подозрению в совершении этого преступления полиция задержала 46-летнего приезжего - он оказался посетителем того же заведения.

По версии следователей, преступник заглянул в кафе без злого умысла - решил совершить покупку. Однако его внимание привлек оставленный без присмотра гаджет, и злоумышленник, недолго думая, прихватил с покупкой и его, после чего скрылся. Очевидно, грабитель и не подозревал, что совершил кражу под прицелом камер видеонаблюдения.

К моменту задержания он успел избавиться от краденого телефона, а вырученные за него деньги потратил по своему усмотрению. Теперь ему предстоит ответить по уголовной статье о краже. На время расследования подозреваемого отправили под арест.

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