Около 70 новых граффити украсят стены зданий Москвы

Власти Москвы согласовали нанесение около 70 новых граффити на стены городских зданий Фото: Олег ЗОЛОТО

Порядка 70 новых граффити согласовали в Москве, благодаря чему фасады домов вскоре украсят большим количеством масштабных художественных работ. Об этом сообщает официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Большая часть согласованных граффити уже была ранее нанесена на фасады московских зданий, однако есть и совсем новые работы - художники уже предоставили их дизайн-проекты.

Однако просто так нарисовать что-то красивое на стенах зданий Москвы нельзя - все граффити должны соответствовать согласованной с чиновниками тематике. Так, например, сейчас разрешают изображать исторические события, портреты выдающихся людей, достижения науки и спорта, а также знаковые произведения искусства.

Также сообщается, что сейчас в Москве существует около 800 согласованных официальных граффити. Особенной популярностью пользуется разукрашивание трансформаторных сооружений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве выпустили тематические проездные билеты, украшенные в честь юбилея ТиНАО.