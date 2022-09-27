Сергунина: В Москве откроют три новых волонтерских окружных центра

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала адреса трёх новых волонтерских окружных центров (ВОЦ) в столице. Их откроют до конца этого года: на юго-востоке - в доме 15, корпус 2 по Братиславской улице, на востоке - в доме 24, корпус 3 по Косинской улице, на северо-западе - в доме 6 по Аэродромной улице. В каждом из них желающие могут стать участниками благотворительных акций, пройти обучение и получить личные книжки волонтеров.

«С начала года открылись два окружных центра — в Зеленограде и на западе столицы. Их постоянными посетителями уже стали две тысячи горожан, 450 из которых присоединились к волонтерскому движению. Там проходят мастер-классы, лекции, встречи с теми, кто уже давно участвует в добрых делах», — рассказала Наталья Сергунина.

Всего таких центров в городе к концу года будет пять. Везде размещаются лектории, интерактивные площадки-трансформеры для разных мероприятий, среди которых есть и рассчитанные на развитие компетенций. Помимо этого, в ВОЦ работают нетворкинги и студии для разработки медиаконтента. Для тех, кто только собирается стать волонтером, проводят встречи с активистами.

Центры также отбирают волонтёров для участия в городских событиях, например, фестивалях, форумах, выставках и спортивных мероприятиях. Кроме того, присоединившиеся к движению горожане от 14 лет и старше могут прийти в ВОЦ для оформления и получения личной книжки волонтера. В ней записывается все, что сделано добровольцем для города и жителей.

Напомним, за поддержку и развитие волонтерства в Москве отвечает в том числе ресурсный центр «Мосволонтер». Чтобы совершать добрые дела, здесь собираются вместе неравнодушные москвичи, некоммерческие организации, город и бизнес. Обучающие курсы центра за восемь лет его работы уже прошли свыше 58 тысяч человек.