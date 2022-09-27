Ефимов: В Москве по проекту КРТ появятся четыре логистических центра

В Москве по проекту КРТ появятся четыре логистических центра Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывшие промзоны постепенно преображаются в трех районах города - Можайском и Очаково-Матвеевском на западе, а также в Восточном Дегунине на севере. Благодаря комплексному развитию территорий (КРТ) на этих участках построят четыре логистических центра. Их общая площадь - 160 тысяч квадратных метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, здесь разместятся новые промышленные предприятия и общественно-деловые постройки.

«Вложения в реорганизацию четырех участков оцениваются в 89 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - А ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов – в 5,7 миллиарда рублей».

По его словам, эти проекты позволят создать в столице ещё более 16 тысяч рабочих мест. Некоторыми подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Один из логистических центров в 10 тысяч «квадратов» возведут в Восточном Дегунине. Сразу два хранилища для грузов разместят в Очаково-Матвеевском. Каждый из них займёт 30 тысяч квадратных метров.

«Самый большой логистический центр появится в Можайском районе, - уточнил Гаман. - Его площадь - 90 тысяч квадратных метров».

Напомним, проект КРТ обеспечит столице порядка 550 тысяч дополнительных рабочих мест. При этом семь триллионов рублей составят вложения в бывшие промзоны и заброшки. Примерно три триллиона рублей получит бюджет города. Начиная с лета 2020 года на несколько промышленных в прошлом территорий оформлены договора о КРТ. Сюда входят «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». К ним добавились также заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и участок в Тимирязевском районе Москвы. В этом году список пополнился. В августе выбран инвестор для КРТ в «Тёплом Стане», в сентябре - для «Автомоторной». Кроме того, известны операторы, которые займутся комплексным развитием участков в таких промках, как «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе» и территорией на проспекте Маршала Жукова.