Столичные разработчики создали бортовой авиационный кабель повышенной прочности

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Импортозамещение набирает обороты. Отечественные разработчики продолжают создавать различные изделия, способные заменить поставляемые из-за границы. Среди них - кабельно-проводниковая продукция. Ее выпуском сегодня в столице занимаются 11 компаний. Все они активно улучшают производимые в своих цехах товары и увеличивают их поставки. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, очередной разработкой одного из городских предприятий недавно стал авиационный оптический кабель повышенной прочности. Его используют для бортового радиоэлектронного оборудования. Новинка может полностью вытеснить из страны импортные аналоги.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Ранее подобные изделия привозили в Россию преимущественно из-за рубежа, - отметил глава ведомства. - В ближайшее время предприятие планирует изготовить опытную партию таких кабелей и провести их предварительные испытания. Планируется, что в серийное производство разработка поступит в 2023 году».

КОНКРЕТНО

Отечественная разработка необходима при визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации. Например, в авиации, ракетостроении, на флоте. Ее можно применять для линий электропередач в качестве чувствительного элемента измерителей токовых нагрузок.

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Диаметр кабеля - всего 1,8 миллиметра! Но это не уменьшает его функциональность. Скорее наоборот, толщина изделия выдержана по стандарту, что позволяет совмещать его с импортными системами. Ещё несколько плюсов кабеля - стойкость к растяжению, изгибам и раздавливающим нагрузкам. Этого удалось добиться с помощью распределенных силовых элементов. Новинка почти полностью изготовлена из комплектующих местного производства. Представитель предприятия «Спецкабель» Андрей Гусев перечислил и другие преимущества разработки. Среди них - повышенная механическая прочность, отсутствие металлической конструкционной «начинки», способность поддерживать высокую скорость передачи данных. Кабелю не страшны экстремальные ситуации. Например, он справляется со своей работой при температуре от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия. Из строя его не выведет даже удар молнии.