Небольшой дождь и облачность с прояснениями прогнозируют в Москве во вторник 27 сентября

Небольшой дождь и облачность с прояснениями прогнозируют в Москве 27 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозу синоптиков, во вторник, 27 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. О погоде рассказали в Гидрометцентре РФ.

Днем столбики термометров будут находиться в пределах от +11 до +13 градусов. Ветер ожидается юго-восточный и восточный с порывами скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью со вторника на среду температура воздуха будет от 6 до 8 градусов выше нуля. Прогнозируют облачность и небольшой дождь, который местами будет усиливаться до умеренного. Ветер сменит направление на северо-восточное и восточное, скорость останется приблизительно такой же: 5-10 метров в секунду.

Днем атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба, ночью чуть меньше — 743.

Также напомним, что столицу во вторник накрыл сильный туман. Об этом писал KP.RU. Из-за тумана существенно снизилась видимость на дорогах, предупредили в Департаменте транспорта и и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.