На «горячую линию» за психологической помощью обратилось более миллиона москвичей Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Москве уже более 15 лет работает «горячая линия» неотложной психологической помощи. За это время специалисты провели почти миллион консультаций, помогли людям, которые нуждаются в экспертной поддержке.

Речь идет о различных форматах консультаций: психологическая диагностика, сеансы реабилитации, тренинги и тематические вебинары.

Обратиться за помощью можно по телефону «051», набрав с городского или же с мобильного +7(495)051.

В 2022 году короткий номер набрали более 65 тысяч раз. Кстати, на этот же номер можно обращаться с жалобой на факты о жестоком обращении с детьми, пишет РИАМО.

Если разговора по телефону недостаточно, то специалисты Московской службы оказывают очные консультации: за год по ОМС можно получить 5 консультаций, 2 сеанса психологической диагностики, 3 тренинга и 8 сеансов психологической реабилитации.

Помимо очных сеансов и в общения по телефону, можно получить помощь в онлайн-чате Don’t panic на сайте - https://msph.ru/.

Кстати, на помощь и поддержку могут рассчитывать не только жители Москвы, но и работающие в столице жители Подмосковья, студенты и военнослужащие.

Операторы 112 приняли и обработали 8 миллионов обращений в Московской области. Большинство из них поступило посредством телефонного звонка. На втором месте среди способов связи – СМС-сообщения. На третьем – мобильное приложение областной Системы-112, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Тем временем, РГСУ открыл горячую линию психологической и правовой помощи для мобилизованных россиян, передает телеканал "360".