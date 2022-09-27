Москомархитектура: Маршрут Большой кольцевой линии учитывает перспективы городского развития

Длина Большой кольцевой линии - 70 километров, на ней разместится 31 станция. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2022 года в Москве откроют Большую кольцевую линию метрополитена. С запуском большого кольца его станциями будут пользоваться около двух миллионов москвичей. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, маршрут БКЛ отвечает современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывает потенциал градостроительного развития столицы.

«Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды», - подчеркнула Юлиана Княжевская.

Глава Москомархитектуры отметила, что при проектировании маршрута нового кольца пришлось учитывать множество планировочных, градостроительных, инженерных и других ограничений.

«Большая кольцевая линия проходит по 26 районам в срединной зоне города, что обусловлено комплексом градостроительных и инженерно-технических показателей, одним из которых является избежание дублирования трассы Московского центрального кольца», - рассказала Юлиана Княжевская.

После запуска Большой кольцевой линии метро в шаговой доступности появится у более чем двух миллионов москвичей. Еще около полутора миллионов человек работают или учатся рядом с новыми станциями БКЛ.

Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Уже сейчас 22 станции открыты для пассажиров. Московское Большое кольцо обгонит нынешнего рекордсмена среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протянувшуюся на 57 километров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше Большой кольцевой линии. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций.

В состав Большой кольцевой линии метро вошла станция «Каховская» - бывшая конечная станция ныне упраздненной Каховской ветки. В декабре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин запустили новый участок Большой кольцевой линии, на котором расположились 10 станций - от «Мневников» до «Каховской». Этот запуск стал своего рода рекордом: в московском метрополитене впервые с 1930-х годов было введено так много станций одновременно.

Ранее глава градостроительного комплекса Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что к 2025 году в Москве построят еще 27 новых станций метро. Уже в этом году Москва сделает существенный прорыв в сфере транспорта. Кроме Большой кольцевой линии в столице завершается строительство Московских центральных диаметров. На МЦД сейчас строятся и реконструируются 23 станции. Работы ведутся на четырех маршрутах центральных диаметров.