На портале мэра появились новые инструменты для быстрого пополнения карты «Москвенок»

Пополнять карту стало удобнее и проще. Фото: mos.ru

Пополнять счет карты «Москвенок» через портал mos.ru стало проще и удобнее с помощью нового шаблона и виджета, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Так, при переходе в сервис «Мои платежи» пользователям доступен шаблон, в котором отражается текущий баланс, и есть возможность прямо перейти к его пополнению.

А виджет «Пополнение лицевого счета «Москвенок» (питание ребенка в школе)» отобразится в результатах поиска у тех, кто привык искать сервис пополнения через строку поиска. С помощью него легко и удобно сразу переходить в нужный раздел.

- Пополнение лицевого счета карты «Москвенок» - одна из самых востребованных опций в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Ежегодно на нее приходится более 20%, с начала этого года ей воспользовались около 2,5 миллиона раз, - отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Владимир Новиков.

Ранее KP.RU сообщил, что в столице выпустили более полумиллиона карт «Москвенок» на отечественных чипах.