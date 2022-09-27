Княжевская: Большая кольцевая линия метро учитывает перспективы городского развития

Проект стал ключевым для столичного метростроения Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская назвала основные преимущества будущей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Напомним, проект стал ключевым для столичного метростроения. Длина маршрута - более 70 километров. На нем разместится 31 станция, 22 из которых уже обслуживают пассажиров.

«Разработка вариантов трассировки линии метро, размещение станций и организация пересадочных узлов Большой кольцевой линии метро учитывает особенности уже сложившейся и перспективной городской среды», - сказала Княжевская.

По ее словам, при прокладке трассы подземного кольца учитывалось множество планировочных, градостроительных, инженерных и прочих ограничений. Как известно, БКЛ идёт по 26 районам срединной части столицы.

«Это обусловлено комплексом градостроительных и инженерно-технических показателей, одним из которых является избежание дублирования трассы МЦК», - уточнила глава Москомархитектуры.

Открытие всех станций Большого кольца приблизит метро к горожанам. В пешей доступности от своих жилых домой подземку получит свыше двух миллионов москвичей. Кроме того, удобнее станет и тем, кто работает около будущих станций БКЛ. Их насчитывается на сегодня около 1,5 миллионов человек.

Отметим, что за создание новых линий и станций метро в столице отвечает генеральный проектировщик и генеральный подрядчик Группа компаний «Мосинжпроект».