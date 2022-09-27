Дом с переменной этажностью построят по программе реновации в Люблине Фото: Алексей БУЛАТОВ

По программе реновации построят дом на улице Верхние Поля, 19, в районе Люблино в Москве. Согласно проекту, это будет восьмисекционная новостройка переменной этажности, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

На подземном этаже создадут паркинг. В каждом подъезде предусмотрено помещение для консьержа. Всего будет 348 квартир с лоджиями: 88 однокомнатных, 197 двухкомнатных и 63 трехкомнатных. Некоторые из них приспособят для проживания маломобильных людей.

Фасады облицуют кирпичом. Территорию дома благоустроят. На ней появятся парковочные места, пешеходные и автомобильные дорожки, детские и спортивные площадки, места для отдыха. Также двор озеленят.

Дом предназначен для участников программы реновации. Как напомнили в правительстве, ее утвердили в 2017 году. Благодаря ей, в более современные квартиры переедут более миллиона жителей старых домов. Всего предстоит расселить 5 175 пятиэтажек, для чего подобрали 561 стартовую площадку.

Расселенные дома сносят. Только в 2022 году демонтировали более 30 хрущевок, писал KP.RU.