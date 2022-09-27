Пассажир метро Москвы с разгона разбил створки турникета, чтобы не оплачивать проезд

Пассажиру-нарушителю грозит штраф, исправительные работы или длительный арест
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метро Москвы один из пассажиров открыл дерзкий, но малоэффективный способ безбилетного проезда - он с ходу, разогнавшись, расколол ударом плеча створки турникета и проскочил на станцию, сообщает МВД Медиа.
Ему даже удалось сесть на поезд. Однако на станции метро «Павелецкая» его задержали и отвезли в отдел полиции.
- Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний уроженец Пермского края, - уточняется в сообщении.
По факту нарушения полицейские возбудили дело по статье Уголовного кодекса о вандализме. Максимальное наказание, предусмотренное по ней, - арест на срок до трех месяцев. На время расследования подозреваемого оставили на свободе, однако в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее KP.RU рассказал о штрафе для торопившегося пассажира столичной подземки. Пытаясь успеть на поезд, он не стал спускаться на платформу по лестнице, а спрыгнул на нее с нависавшего над ней балкона, едва не угодив под состав.