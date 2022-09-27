Пассажир метро Москвы с разгона разбил створки турникета, чтобы не оплачивать проезд

Пассажиру-нарушителю грозит штраф, исправительные работы или длительный арест Фото: Михаил ФРОЛОВ

На станции «Царицыно» Замоскворецкой линии метро Москвы один из пассажиров открыл дерзкий, но малоэффективный способ безбилетного проезда - он с ходу, разогнавшись, расколол ударом плеча створки турникета и проскочил на станцию, сообщает МВД Медиа.

Ему даже удалось сесть на поезд. Однако на станции метро «Павелецкая» его задержали и отвезли в отдел полиции.

- Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 21-летний уроженец Пермского края, - уточняется в сообщении.

По факту нарушения полицейские возбудили дело по статье Уголовного кодекса о вандализме. Максимальное наказание, предусмотренное по ней, - арест на срок до трех месяцев. На время расследования подозреваемого оставили на свободе, однако в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее KP.RU рассказал о штрафе для торопившегося пассажира столичной подземки. Пытаясь успеть на поезд, он не стал спускаться на платформу по лестнице, а спрыгнул на нее с нависавшего над ней балкона, едва не угодив под состав.