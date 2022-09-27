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Общество27 сентября 2022 10:28

Имеющие бронь от предприятия москвичи могут выезжать за рубеж и путешествовать по России

В военном комиссариате столицы разъяснили права граждан, получивших бронь от работодателя на период частичной мобилизации
Ирина РЕБРИКОВА
Имеющие бронь москвичи имеют право путешествовать по России и за ее пределами

Имеющие бронь москвичи имеют право путешествовать по России и за ее пределами

Фото: Олег УКЛАДОВ

Москвичи, подлежащие призыву при частичной мобилизации, но получившие бронь от работодателя, могут свободно перемещаться по России и выезжать за ее пределы, заявил ТАСС заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев.

Он отметил необходимость надлежащего оформления документов.

- Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу. В установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации, - уточнил Максим Локтев.

Ранее KP.RU сообщил, что военкомат столицы не может назвать ни точные, ни примерные сроки периода частичной мобилизации, ссылаясь на секретный статус этой информации. Также «Комсомолка» рассказала о критериях отбора подлежащих призыву при частичной мобилизации граждан.