Имеющие бронь от предприятия москвичи могут выезжать за рубеж и путешествовать по России

Имеющие бронь москвичи имеют право путешествовать по России и за ее пределами Фото: Олег УКЛАДОВ

Москвичи, подлежащие призыву при частичной мобилизации, но получившие бронь от работодателя, могут свободно перемещаться по России и выезжать за ее пределы, заявил ТАСС заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев.

Он отметил необходимость надлежащего оформления документов.

- Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу. В установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации, - уточнил Максим Локтев.

Ранее KP.RU сообщил, что военкомат столицы не может назвать ни точные, ни примерные сроки периода частичной мобилизации, ссылаясь на секретный статус этой информации. Также «Комсомолка» рассказала о критериях отбора подлежащих призыву при частичной мобилизации граждан.