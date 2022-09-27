Замвоенкома Москвы Локтев: мобилизация проходит в плановом режиме

Замвоенкома Москвы: мобилизация проходит в плановом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель военного комиссара столицы полковник Максим Локтев заявил, что мобилизация в Москве, в том числе и вручение повесток, проходит в плановом режиме. Граждан отбирают в соответствии с критериями.

Максим Локтев добавил, что мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности. Более того, люди продолжают приходить добровольно, не получив повестку.

— Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток, — рассказал заместитель военного комиссара Москвы.

Как писал ранее KP.RU, Московский военный комиссариат заявил о недопустимости разглашения сроков частичной мобилизации. Эта информация попадает под категорию ограниченной.